البشير يبدأ الثلاثاء زيارة رسمية إلى الكويت تقوده إلى البحرين

المصدر: الخرطوم- إرم نيوز

أعلن وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، الإثنين، أن الرئيس السوداني عمر البشير، سيزور البحرين، تلبية لدعوة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وذلك بعد زيارته للكويت التي ستبدأ الثلاثاء.

وقال غندور للصحفين، مساء الإثنين، إن “الرئيس البشير سيزور البحرين الأربعاء، عقب نهاية زيارته للكويت التي تبدأ الثلاثاء، وتستمر ليومين”.

وأضاف غندور أن “الرئيس البشير وملك البحرين سيجريان مباحثات ثنائية”، دون ذكر تفاصيل إضافية.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية (رسمية)، الإثنين، أن الرئيس البشير يبدأ، الثلاثاء، زيارة رسمية مهمة إلى دولة الكويت تستغرق يومين، تلبية لدعوة من أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح.

ويرافق البشير، خلال الزيارة كل من وزير رئاسة الجمهورية فضل عبد الله فضل، ووزير الخارجية إبراهيم غندور، ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي بدر الدين محمود، ووزير الموارد المائية والكهرباء والسدود معتز موسى.