البيت الأبيض: أمريكا مستعدة لتوجيه ضربات جديدة في سوريا

المصدر: وكالات

قال البيت الأبيض، اليوم الإثنين، إن الرئيس دونالد ترامب مستعد لإجازة شن هجمات إضافية على سوريا إذا استمر استخدام الأسلحة الكيماوية هناك.

وقال شون سبايسر المتحدث باسم البيت الأبيض في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين: “مشهد الناس وهم يُضربون بالغاز ويُقصفون بالبراميل المتفجرة يؤكد أننا إذا رأينا هذا النوع من الأعمال مجددًا.. فإننا نبقي احتمال التحرك في المستقبل قائمًا.”

من ناحية أخرى، قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس: إن الهجوم الصاروخي الذي شنته الولايات المتحدة على قاعدة جوية سورية الأسبوع الماضي ألحق أضرارًا أو دمر 20 % من الطائرات السورية العاملة بالإضافة إلى مواقع للوقود والذخيرة ودفاعات جوية.

وأضاف ماتيس في بيان أن “الحكومة السورية فقدت القدرة على إعادة تزويد أو إعادة تسليح الطائرات في مطار الشعيرات وفي هذه المرحلة فإن المطار غير صالح للاستخدام لأغراض عسكرية.

“الحكومة السورية ستتسم بعدم الفطنة إذا استخدمت الأسلحة الكيماوية مرة أخرى.”