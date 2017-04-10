الحكم على شاب مغربي اعترض موكب الملك محمد السادس والعاهل الأردني

المصدر: الرباط- إرم نيوز

حكم على شاب عشريني بالسجن 3 سنوات في المغرب بسبب محاولته اعتراض الموكب الملكي بحسب ما أفادت الصحافة المغربية الإثنين.

وكان فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي في 23 مارس/ آذار الماضي، أظهر شابًا يركض باتجاه موكب العاهل المغربي محمد السادس في جادة بالرباط أثناء زيارة رسمية للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

وأوقف عناصر من الحرس الملكي بمساعدة دراجات تواكب الموكب الملكي، الشاب وطرحوه أرضًا.

وقالت الصحافة المغربية، إن الشاب كان يريد تسليم الملك رسالة تتضمن شكوى.

وأوضحت صحيفة “أخبار اليوم” الإثنين، إن الشاب البالغ من العمر 25 عامًا، تمت ملاحقته بتهمة “اعتراض الموكب الملكي وتعريض حياته وحياة الآخرين للخطر”.

وأصدرت محكمة بالرباط بحقه حكمًا بالسجن مدة 3 سنوات. وتعذر الاتصال بالمحكمة لتأكيد هذه المعلومات.

ونشرت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الأخيرة العديد من أشرطة الفيديو التي تظهر اشخاصًا يركضون باتجاه موكب الملك لتسليمه طلبات أو شكاوى.

وكانت وزارة الداخلية المغربية قد حذرت في يوليو/ تموز 2016 من “خطورة عرقلة السير واعتراض مسار الموكب الملكي بالطرق العمومية من أجل محاولة الاستفادة من بعض الامتيازات”.

وأوضحت الوزارة بعد 6 أشهر، أن أجهزة الأمن التي ترافق الموكب الملكي لن تتلقى أي طلبات تقدم بهذه الطريقة.