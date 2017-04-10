تحالف سوريا الديمقراطية يحرر مطار الطبقة من تنظيم داعش

المصدر: وكالات

قال مقاتلو تحالف سوريا الديمقراطية الذي تدعمه الولايات المتحدة أمس الأحد (9 أبريل نيسان) إنهم “سيطروا بالكامل” على مطار الطبقة الواقع في محافظة الرقة والذي كان يسيطر عليه تنظيم داعش.

ويضم تحالف سوريا الديمقراطية قوات كردية وعربية يدعمها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. وقال في بيان يوم 27 مارس آذار إنه سيطر على ما بين “60-70 %” من المطار.

وقال مقاتلو سوريا الديمقراطية الواقفون وسط طائرات محطمة أمس الأحد إنهم يأملون في تحويل المطار قريبا إلى قاعدة لاستهداف داعش.

وقال قائد في غرفة عمليات غضب الفرات التي تهدف لاستعادة الرقة من قبضة داعش “سيطرنا على المطار بشكل كامل وإن شاء الله بالمستقبل القريب.. المطار هتصير به قاعدة جوية لتحالف قوات سوريا الديمقراطية منشان نضرب معاقلهم في محافظة الرقة معقل داعش الرئيسي”.

ويحارب تحالف سوريا الديمقراطية متشددي تنظيم داعش بالقرب من سد الطبقة والقاعدة الجوية غربي مدينة الرقة في حملة متسارعة الوتيرة لاستعادة أهم معاقل التنظيم في سوريا.