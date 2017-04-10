بعد طرد زعيمها.. ميليشيات عصائب أهل الحق تقتحم جامعة جنوب العراق (فيديو)

المصدر: بغداد - إرم نيوز

اقتحمت قوة عسكرية من ميليشيات عصائب أهل الحق العراقية المقربة من إيران، اليوم الاثنين، جامعة القادسية بمحافظة الديوانية جنوب البلاد، بعد طرد زعيمها رجل الدين الشيخ قيس الخزعلي.

وقالت مصادر طلابية في جامعة الديوانية، لمراسل موقع “إرم نيوز”، إن “المئات من طلبة جامعة القادسية رفضوا دخول زعيم جماعة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، من أجل المشاركة في مؤتمر أقامته الجامعة لدعم مقاتلي الحشد الشعبي في معركتهم ضد داعش”.

وأضافت المصادر، أن “المئات من الطلبة هتفوا بشعارات ضد إيران من بينها (إيران بره بره، بغداد حرة حرة) أثناء دخول قيس الخزعلي”، مضيفة أن “حمايات الخزعلي قامت بإخراج مجموعة من الطلبة الذين أصروا على إطلاق الهتافات”.

ووفقاً لمصادر في جامعة الديوانية، فإن “قيس الخزعلي ألقى كلمة قصيرة جداً وخرج من جامعة الديوانية بسبب عدم إصغاء الطلبة له”.

وفي سياق متصل، كشفت وسائل إعلام محلية عراقية، أن بعض الطلبة الجامعيين واثنين من أساتذة الجامعة قاموا بمهاجمة زعيم ميليشيات عصائب أهل الحق قيس الخزعلي بالحجارة عند خروج موكبه سريعاً من جامعة الديوانية.

وقالت مصادر أمنية، إن “قوات عسكرية ترافق الخزعلي قامت بإطلاق النار على الطلبة المحتجين لتفريقهم، فيما اصيب بعضهم بجروح طفيفة”.

الشرطة توضح الحادث

وبدورها، أكدت قيادة شرطة الديوانية، الاثنين، وقوع “مشادات” بين طلبة وحمايات زعيم حركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، داخل جامعة القادسية.

وقال عامر الركابي مسؤول إعلام القيادة، إن “مؤتمرا داخل جامعة القادسية، حضره زعيم عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، شهد هتافات من أحد الطلبة بعبارات (اطلع بره بره)، وبحسب المعلومات فإن عناصر من حمايات الخزعلي اعتدت على الطالب بالضرب ومن ثم حدثت مناوشات مع طلبة آخرين”.

وأضاف، ان “الطلبة الذين تعرضوا للضرب هما اثنان توجها إلى مركز للشرطة لغرض إقامة دعوى قضائية بهذا الموضوع”.