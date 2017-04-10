تعيين رئيس ألماني سابق مبعوثًا أمميًا لملف الصحراء الغربية

المصدر: أبوظبي - إرم نيوز

قالت مصادر إعلامية إن الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريس عين الرئيس الألماني الأسبق هورست كوهلر مبعوثًا شخصيًا له في نزاع الصحراء الغربية بعد استقالة المبعوث السابق الأمريكي كريستوفر روس.

وكوهلر اقتصادي ألماني يبلغ من العمر 74 عاما، تقلد عدة مناصب من بينها رئاسة البنك الأوروبي، قبل أن يتولى رئاسة ألمانيا في الفترة ما بين 2004 إلى 2010؛ حيث قدم استقالته حينها على إثر تصريحات متعلقة بوجود قوات بلاده في أفغانستان.

وكان كريستوفر روس قد قدم استقالته الأسبوع الماضي بعد أن قضى ثماني سنوات في منصبه دون إحراز أي تقدم في النزاع القائم بين المغرب وجبهة البوليزاريو بدعم من الجزائر.

وعين الأمين العام للأمم المتحدة السابق بان كي مون روس مبعوثا أمميا خاصا للصحراء الغربية في يناير/كانون الثاني 2009.