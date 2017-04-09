نفي أردني رسمي لأنباء الحجز على أموال مشعل الزبن ومنعه من السفر

المصدر: عمان – إرم نيوز

نفى مصدر أردني رسمي، اليوم الأحد، ما نشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بحق رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق الفريق أول المتقاعد مشعل الزبن من اتهامات وحديث عن حجز أمواله ومنعه من السفر.

وقال المصدر إن “الزبن موجود خارج المملكة ولم يصدر أي قرار بمنعه من السفر والحجز على أمواله كما تم تداوله عبر تلك المواقع”.

وأضاف أنه “سيتم متابعة مصادر تلك الشائعات من قبل وحدة الجرائم الإلكترونية في إدارة البحث الجنائي”، مشددًا على أن “هذه الشائعات من شأنها النيل من مؤسسة بحجم القوات المسلحة والإساءة لمنتسبيها”.

وقبل العاهل الأردني استقالة الزبن، أواخر الشهر الماضي بعد أن كان أحد مستشاريه المقربين، ولأول مرة في تاريخ المؤسسة العسكرية الأردنية، كلفه العاهل الأردني بمهمات خارجية تحرك فيها كمبعوث سياسي وعسكري في آن واحد.