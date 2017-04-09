الوفاق الليبية تطلق عملية عسكرية لاستعادة قاعدة جوية من قوات حفتر

أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الليبية يوم السبت، إطلاق عملية عسكرية لاستعادة قاعدة جوية في جنوب البلاد من سيطرة قوات المشير خليفة حفتر.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، العميد محمد الغصري، إن “رئاسة الأركان العامة بالتعاون مع وزارة الدفاع، انتهت من كافة الترتيبات لإطلاق عملية الأمل الموعود في جنوب البلاد، ضد قوات حفتر التي يقودها بن نايل”.

وأضاف إن الوزارة شكلت غرفة مشتركة من عدة كتائب تابعة للمجلس الرئاسي لتحرير قاعدة براك الجوية (جنوب) التابعة لقوات مجلس نواب طبرق التي يقودها خليفة حفتر.

وأضاف الغصري إن العملية العسكرية انطلقت فعلياً مساء السبت، بهدف محاربة قوات للواء 12 التابع لحفتر التي هاجمت الأربعاء الماضي القوة الثالثة المتمركزة في قاعدة “تمنهنت” الجوية.

وأشار إلى أن القوات المشاركة في العملية العسكرية، هي القوة الثالثة، والكتيبة 16، والكتيبة 45 مشاة (تابعة لحكومة الوفاق)، معتبراً أن “أي قوة لا تتبع المجلس الرئاسي، مليشيا خارجة عن الشرعية ويجب محاربتها”.

ولفت إلى أن العملية العسكرية هدفها الأول استعادة السيطرة على قاعدة براك الجوية، مبيناً أن المناطق الأخرى المستهدفة من العملية ومراحلها، سيتم الإعلان عنها لاحقاً.