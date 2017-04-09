قيادي موريتاني معارض يستقيل احتجاجًا على وجود “مطبعين” في المعارضة

المصدر: نواكشوط- إرم نيوز

قال محمد غلام ولد الحاج الشيخ، نائب رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية أكبر أحزاب المعارضة الموريتانية إنه قدم استقالته من منصبه كنائب لرئيس الحزب، احتجاجا على تعيين كتلة المعارضة الأكبر في البلاد لوزير أسبق للخارجية يوصف بـ “مهندس” العلاقات الموريتانية الإسرائيلية.

وكان منتدى الديمقراطية والوحدة المعارض قد أعاد تشكيل هيئاته القيادية وأسندت لجنة العلاقات الخارجية (الشؤون الخارجية) الوزير الأسبق أحمد ولد سيد أحمد الذي وقع اتفاق إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين موريتانيا وإسرائيل في أكتوبر 1999 برعاية وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت في واشنطن .

وردا على ذلك أعلن محمد غلام ولد الحاج الشيخ وهو نائب رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية ونائب في البرلمان الموريتاني استقالته من منصبه لأنه “لا يرضى بالجلوس مع من تلطخت يداه بالتطبيع”.