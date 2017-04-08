ماذا قال لافروف في أول اتصال مع نظيره الأمريكي بعد قصف القاعدة السورية؟

المصدر: موسكو- إرم نيوز

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف السبت أن الضربة الأمريكية ضد النظام السوري “تخدم الإرهاب” وذلك في أول اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون منذ وقوعها كما أعلنت الخارجية الروسية.

وأكد لافروف لنظيره الأمريكي أن مهاجمة “دولة تحارب الإرهاب لا يؤدي إلا إلى خدمة الإرهاب، ويخلق تهديدات للأمن الإقليمي والعالمي” بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية.

من جانب آخر أكد مجددا موقف الخارجية الروسية بأن الاتهامات الموجهة للنظام السوري بشن هجوم كيميائي على مدينة خان شيخون في محافظة ادلب بشمال غرب سوريا “لا تتطابق مع الواقع”.

والاتصال هو الأول بين وزيري الخارجية الأمريكي والروسي منذ الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة ضد قاعدة الشعيرات الجوية الروسية.

ومن المرتقب أن يصل تيلرسون إلى موسكو في 11 و 12 نيسان/ابريل في زيارة مقررة منذ فترة طويلة. ومساء الجمعة أعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا ان موسكو تنتظر خلال هذه الزيارة “تفسيرات” من تيلرسون حول الضربة الاميركية.

من جهته عبر تيلرسون الجمعة عن “خيبة أمله الشديدة” من موقف روسيا بعد الضربة الوقائية الاميركية.