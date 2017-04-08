محافظ حمص يؤكد استئناف العمل في قاعدة الشعيرات الجوية

المصدر: دمشق- إرم نيوز

أكد محافظ حمص، طلال البرازي، السبت، أن القاعدة الجوية السورية التي استُهدفت في هجوم صاروخي أمريكي عادت للعمل من جديد.

وقال البرازي “تم تشغيل المطار كمرحلة أولى وتم إقلاع طائرات منه.” ولم يحدد موعد ذلك.

وعندما سئل عن مدى صحة أن طائرات سورية تقلع الآن من الشعيرات أو أن القاعدة الجوية تعمل أحال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية(البنتاغون) هذه الأسئلة للحكومة السورية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن طائرات حربية أقلعت من القاعدة يوم الجمعة وشنت هجمات جوية على مناطق تسيطر عليها قوات المعارضة في ريف حمص الشرقي.

ولكن ناشطا في جهاز للمعارضة للتحذير من الغارات الجوية قال إن أول طلعة من القاعدة كانت صباح السبت.

وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر إلى أن المدرج نفسه لم يكن هدف الهجمات الصاروخية.

وقال “السبب في عدم ضرب المدارج بشكل عام هو سهولة إصلاحها وقلة تكاليف الإصلاح.” وقال مصدر عسكري كبير في القوات التي تقاتل دعما للرئيس بشار الأسد إن القاعدة الجوية كان قد تم إخلاء معظمها بفضل تحذير من روسيا.

وقال المصدر العسكري الكبير وهو غير سوري إن بضع طائرات خارج الخدمة هي التي دُمرت فقط.

وكانت الولايات المتحدة قد حذرت روسيا قبل شن الهجوم.

وقال البنتاغون إن الصواريخ استهدفت طائرات وحظائر طائرات ومناطق لتخزين البترول والتخزين اللوجستي ومستودعات للذخيرة وأنظمة للدفاع الجوي وأجهزة رادار.