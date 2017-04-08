بعد وصول إمدادات للجيش الليبي.. سرايا الدفاع تسلم قاعدة “الجفرة” للوفاق

المصدر: خالد أبو الخير - إرم نيوز

أعلنت ميليشيا سرايا الدفاع عن بنغازي، تسليمها قاعدة الجفرة الجوية لرئاسة الأركان التابعة لحكومة الوفاق، وذلك في وقت وصلت فيه اليوم السبت، إمدادات عسكرية إلى وحدات الجيش الليبي المرابطة في المنطقة.

ودعت سرايا الدفاع المتحالفة مع تنظيم القاعدة، في بيان أصدرته، من أسمتهم بـ”الثوار” إلى اللحاق بها والذود عن ثورتهم في بنغازي.

وأكد مصدر عسكري لـ “إرم نيوز”، وصول إمدادات عسكرية لغرفة عمليات الجفرة العسكرية.

وقال المصدر: إن وصول هذه الإمدادات يهدف إلى إطلاق المرحلة الأولى من عملية الرمال المتحركة التي أعلن عنها المشير خليفة حفتر قبل أيام، استعداداً لتحرير الجنوب الغربي بالكامل من الميليشيات .

ويحاصر اللواء 12 مجحفل التابع للجيش الليبي، ميليشيا القوة الثالثة التابعة لحكومة الوفاق في قاعدة تمنهنت الجوية بمدينة هون القريبة من الجفرة.

وكانت سرايا الدفاع عن بنغازي، تستخدم قاعدتي الجفرة وتمنهنت لتلقي الإمدادات، ومنهما انطلقت في هجومها على الهلال النفطي خلال مارس الماضي.