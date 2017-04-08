ماذا قال أردوغان في أول تعليق له على الضربة الأمريكية في سوريا؟

المصدر: أنقرة- إرم نيوز

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الضربة الأمريكية لقاعدة “الشعيرات” التابعة للنظام السوري فجر الجمعة، “خطوة غير كافية”.

جاء ذلك في كلمة، ألقاها أردوغان، خلال فعالية نظمتها غرفة صناعة ولاية أضنة جنوبي تركيا اليوم.

وأعرب الرئيس التركي، عن اعتقاده بضرورة استمرار الضربات العسكرية للنظام السوري، “لأن الرجل (بشار الأسد) الذي قتل قرابة مليون إنسان، يجب أن يدفع ثمن أفعاله”.

فيما أشار إلى أن الضربة الأمريكية، “أول رد للولايات المتحدة على خطوة الأسد القاتل، الذي استخدم غازات السارين والكلور ضد شعبه”.

وأكد الرئيس التركي، أن رغبة بلاده تتمثل في حصول سوريا على حكومتها السياسية المستندة إلى أرضية مشروعة.

ونفذت الولايات المتحدة، فجر الجمعة، هجوما بصواريخ عابرة من طراز “توماهوك”، استهدف قاعدة “الشعيرات” التابعة للنظام بريف حمص، ردا على قصف الأخير بلدة “خان شيخون” في إدلب قبل أيام بأسلحة كيميائية.

والثلاثاء الماضي، قُتل أكثر من 100 مدني، وأصيب أكثر من 500 غالبيتهم من الأطفال باختناق، في هجوم بالأسلحة الكيميائية شنته طائرات النظام، على بلدة “خان شيخون” بريف إدلب، وسط إدانات دولية واسعة.