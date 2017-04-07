قتيل و6 جرحى باشتباكات عنيفة في مخيم عين الحلوة بلبنان

المصدر: بيروت– إرم نيوز

قتل شخص وأصيب 6 أخرون خلال اشتباكات مسلحة عنيفة وقعت في مخيم عين الحلوة في لبنان، أكبر المخيمات الفلسطينية خارج الأراضي العربية المحتلة، اليوم الجمعة.

واستخدمت الرشاشات والقذائف الصاروخية خلال الاشتباكات التي لا تزال تدور بين القوة الأمنية المشتركة بالمخيم وجماعة هلال بدر الإسلامية المتشددة.

وأفادت مصادر أمنية لـ”إرم نيوز” بأن القتال بدأ في الساعة الخامسة عصر اليوم، بعدما اعترضت جماعة بدر على انتشار عناصر من القوة الأمنية في منطقتها، بموجب اتفاق أمني توصلت إليه مختلف الأطراف بعد الاشتباكات التي جرت في المخيم، الشهر الماضي.

وقالت المصادر “إن جماعة هلال بدر بدأت باستفزاز القوة الأمنية ثم مهاجمتها بعد أن رفض زعيمها انتشار القوة ما لم يتم دفع تعويضات مالية للأسر التي تضررت منازلها في الاشتباكات الماضية، في حين رفضت القوة الأمنية هذا الشرط وأصرت على الانتشار”.

وأشارت المصادر إلى أن القتيل هو موسى الخربيطي أحد عناصر القوة الأمنية، في حين سقط 4 جرحى من القوة وجريحين مدنيين.

وأضافت أن منطقة الاشتباكات شهدت موجة نزوح كبيرة باتجاه مدينة صيدا التي تبعد نحو 2 كلم عن المخيم البالغ عدد سكانه أكثر من 100 ألف لاجئ فلسطيني.

ويشهد المخيم الذي لا تزيد مساحته عن 4 كلم مربع اشتباكات مسلحة بين الحين والآخر ويوجد به أكثر من 30 فصيلا مسلحا.

ويحاصر الجيش اللبناني المخيم الذي يستحوذ على نحو ربع عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بهدف منع تهريب السلاح والمخدرات، في حين يوجد في المخيم المئات من المطلوبين للسلطات اللبنانية بتهم التهريب والانتماء لداعش وجماعات أخرى متطرفة.