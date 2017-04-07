الصليب الأحمر الدولي: الوضع في سوريا يشكل صراعًا دوليًا مسلحًا

المصدر: جنيف- إرم نيوز

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الجمعة، إن الموقف في سوريا “يرقى إلى وضع صراع دولي مسلح” بعد الضربات الصاروخية الأمريكية على قاعدة جوية سورية.

وقالت يولاندا جاكميه المتحدثة باسم اللجنة في جنيف: “أي عملية عسكرية لدولة على أرض دولة أخرى دون موافقتها ترقى إلى وضع صراع دولي مسلح، لذلك وفقًا للمعلومات المتوفرة- الهجوم الأمريكي على البنية التحتية العسكرية السورية- فإن الموقف يرقى إلى وضع صراع دولي مسلح”.

وأضافت أن مسؤولي اللجنة يتحدثون بشأن الهجوم مع السلطات الأمريكية في إطار الحوار السري الجاري مع أطراف الصراع.