الرئاسة السورية ترد على الضربة الأمريكية التي استهدفت مطار الشعيرات

المصدر: دمشق- إرم نيوز‎

اعتبرت الرئاسة السورية في بيان الجمعة الضربة الأمريكية على قاعدة الشعيرات العسكرية وسط البلاد تصرفا “أرعن غير مسؤول”، وفق ما نقل الإعلام الرسمي.

وقالت الرئاسة السورية في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا): “في عدوان جائر وسافر قامت الولايات المتحدة الأمريكية فجر اليوم باستهداف مطار الشعيرات”، مؤكدة “إن ما قامت به أمريكا ما هو إلا تصرف أرعن غير مسؤول ولا ينم إلا عن قصر نظر وضيق أفق وعمى سياسي وعسكري عن الواقع”.

واعتبرت الرئاسة السورية أن هذا “الفعل المشين عبر استهداف مطار لدولة ذات سيادة يوضح بالدليل القاطع مرة أخرى، من أن تعاقب الإدارات لهذا النظام لا يغير من السياسات العميقة لكيانه المتمثلة باستهداف الدول وإخضاع الشعوب ومحاولة الهيمنة على العالم”.

وأطلق الجيش الأمريكي فجر الجمعة 59 صاروخا عابرا من طراز “توماهوك” استهدفت مطار الشعيرات العسكري في محافظة حمص وسط البلاد، وذلك ردا على “هجوم كيميائي” اتهمت واشنطن النظام السوري بتنفيذه على بلدة خان شيخون في شمال غرب البلاد الثلاثاء .