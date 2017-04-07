كيف علّق مشاهير “تويتر” العرب على الضربة الأمريكية في سوريا؟

المصدر: وصفي شهوان - إرم نيوز

تباينت ردود الأفعال الرسمية والإعلامية والشعبية على الضربة الصاروخية الأمريكية التي وجهتها واشنطن لمطار الشعيرات في حمص، والتي جاءت ردًا على الهجوم الكيماوي الذي نفذته قوات النظام السوري في بلدة خان شيخون بريف إدلب، قبل أيام.

وبادر العديد من الناشطين السياسيين والكتّاب والإعلاميين للتعبير عن مواقفهم من الحادثة في سوريا بتغريدات نشروها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كانت في معظمها مؤيدة للخطوة الأمريكية وناقمة على المواقف الروسية.

وقال الكاتب السعودي بصحيفة الرياض أمجد المنيف في تغريدته: ” الذين سخروا من تصريحات ترامب بالأمس، وبدأوا يومهم بمسح تغريداتهم.. عليهم أن يعتذروا، ترامب ليس أوباما ولا هيلاري”.

الذين سخروا من تصريحات ترمب بالأمس، وبدأوا يومهم بمسح تغريداتهم.. عليهم أن يعتذروا. ترمب ليس أوباما ولا "هيلاري"#امريكا_تقصف_نظام_بشار — أمجد المنيف (@Amjad_Almunif) April 7, 2017

وأكد الصحفي سلمان الدوسري أن جرائم بشار الأسد لن تكون مجانية هذه المرة قائلاً: “ديْن تأخر 4 سنوات… منذ أيام الخط الأحمر الشهير لأوباما…بشار لن يستطيع قتل الأطفال بالكيماوي مجانًا كل مرة”.

وأضاف: ” تذكر.. هذه المرة الأولى التي يعاقب فيها نظام بشار على قتله الأطفال…على الأقل هناك خط أحمر حقيقي”، مشيدًا بالتدخل الأمريكي في سوريا بقوله: ” تحب أو تكره ترامب… يعجبك أم لا… قام في 4 أشهر بما لم يقم به أوباما في 8 سنوات… وفوق هذا تتوافق سياسته مع سياسة بلدك”.

دين تأخر 4 سنوات…

منذ أيام الخط الأحمر الشهير لأوباما…

بشار لن يستطيع قتل الأطفال بالكيماوي مجاناً كل مرة#امريكا_تقصف_نظام_بشار#خان_شيخون — سلمان الدوسري (@SalmanAldosary) April 7, 2017

واكتفت المذيعة بقناة الجزيرة خديجة بن قنة بكلمة واحدة للتعبير عن رأيها في التدخل الأمريكي بسوريا حيث غردت قائلة: ” فعلها بو إيفانكا !”.

فعلها بو إيفانكا ! — خديجة بن قنة (@Benguennak) April 7, 2017

في المقابل، اعتبر زميلها في القناة فيصل القاسم أن القصف الروسي لسوريا مجرد “مسرحية”، حيث نشر استطلاعًا للرأي عبر حسابه في “تويتر” سؤاله كان: “بعد الضربة الأمريكية المسرحية لبشار الكيماوي، هل تعتقد أنها كانت مجرد تهويل إعلامي سخيف بلا أي نتائج على الأرض؟”.

وعلّق القاسم على تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي جاء فيه أن “الضربة الأمريكية في سوريا لحرف الأنظار عن قتل المدنيين في العراق، قائلاً:” وانت يا ابن الستين ألف هل توزع الورود في سوريا، أم تقتل السوريين؟”.

بوتين:

الضربة الامريكية في سوريا لحرف الانظار عن قتل المدنيين في العراق.

وانت يا ابن الستين الف هل توزع الورود في سوريا، ام تقتل السوريين؟ — فيصل القاسم (@kasimf) April 7, 2017

وتناول الإعلامي المثير للجدل تصريح الرئيس الأمريكي بشأن الهجوم الكيماوي وموقفه من الأسد، بتغريدة قال فيها: “هل لاحظتم تصريح ترامب بعد الكيماوي؟ قال: تغيرت نظرتي لبشار، لاحظوا التعبير مهم جدا، وهذا يعني أن ترامب كان يحب بشار قبل الكيماوي رغم كل ما فعله”.

هل لاحظتم تصريح ترمب بعد الكيماوي؟قال:تغيرت نظرتي لبشار.لاحظوا التعبير مهم جدا. وهذا يعني أن ترمب كان يحب بشار قبل الكيماوي رغم كل ما فعله — فيصل القاسم (@kasimf) April 7, 2017

بدوره عبر المذيع السوري موسى العمر عن إعجابه بخطوة ترامب في سوريا، قائلاً: “كم أنت كبيرٌ يا أبو إيفانكا”، وأضاف: “تقديري الشخصي أن الضربات الأمريكية فركة أذن ..وأتمنى أن أكون مخطئاً”.

لك شو في !؟ صباح الخير .. كم أنت كبيرٌ يا ابو إيفانكا … — موسى العمر (@MousaAlomar) April 7, 2017

ورد العمر على منتقدي ابتهاجه بالقصف الأمريكي قائلاً: ” يقول الشبيحة ومعهم اليسار: خائنٌ من يبارك قصف سوريا !!! طيب والذي يبارك ويبرر ذبح الأطفال على إيد بشار و بوقاحة شو منقولو!؟ نذل وخسيس”.

يقول الشبيحة ومعهم اليسار : خائنٌ من يبارك قصف سوريا !!! طيب والذي يبارك ويبرر ذبح الأطفال عإيد بشار و بوقاحة شو منقولو!؟ نذل وخسيس .. — موسى العمر (@MousaAlomar) April 7, 2017

ومع ذلك، علق العمر على أنباء التنسيق الأمريكي مع روسيا بشأن الضربة الصاروخية قائلاً: ” طيب إذا الأمريكان قالوا بلغنا روسيا والروس قطعاً بلغوا النظام الساعة 01:30 يعني قبل الضربة بـ4 ساعات وقام بإخلاء المطار شو الفائدة من الضربة؟”.

طيب إذا الأمريكان قالوا بلغنا روسيا والروس قطعاً بلغوا النظام الساعة 01:30 يعني قبل الضربة ب4 ساعات وقام بإخلاء المطار شو الفائدة من الضربة؟ — موسى العمر (@MousaAlomar) April 7, 2017

ورأى الناشط الإماراتي حمد المزروعي أن التطورات الحاصلة فرضت تغيرات في المواقف تجاه الرئيس الأمريكي، قائلاً: ” في الانتخابات الأمريكية الكل هاجم ترامب ووصفه بعدو الاسلام واليوم الكل يصفق له ليس حبًا فيه ولكن كرهًا لـبشار” .

في الانتخابات الامريكية الكل هاجم ترامب ووصفه بعدو الاسلام واليوم الكل يصفق له ليس حب فيه ولكن كره لـ بشار …#حقيقة_مؤلمة — حمد المزروعي (@uae_3G) April 6, 2017

ورأى المزروعي أن “التركيز على رد فعل ترامب مراهنة فاشلة من البعض”، معتبراً أن “مصالح أمريكا أكبر من دماء العرب “.