المعارضة السورية تدعو لضربات جوية على القواعد الجوية لنظام الأسد

المصدر: وكالات

أعلن محمد علوش، القيادي في فصيل “جيش الاسلام” النافذ قرب دمشق، أن القصف الأمريكي على مطار الشعيرات العسكري في وسط سوريا ليس كافيا.

وقال علوش، وهو أيضا عضو وفد المعارضة إلى مفاوضات جنيف، في تغريدة على تويتر “ضرب مطار واحد لا يكفي، فهناك 26 مطارا تستهدف المدنيين”.

وأكد عضو المكتب السياسي في “جيش الاسلام” محمد بيرقدار “نحن نرحب بأي رد على إجرام النظام لردعه”.

وأضاف “النظام لم يترك مجالا لحقن الدماء ونرحب بالحد من قوته وقدراته على الإجرام في حق المدنيين”.

ورأى في الضربة الأمريكية “خطوة جريئة وصحيحة باتجاه حقن دماء السوريين وهي ورقة ضغط مهمة في مسار أي حل في سوريا”.

وأكد فصيلان معارضان آخران لفرانس برس ترحيبهما بالضربة الأمريكية، مشددين على ضرورة استمرارها.

وأكد عصام الريس، المتحدث باسم “الجبهة الجنوبية”، الفصيل الناشط في جنوب سوريا، أن “الضربة الأمريكية ضد أدوات القتل التي يستخدمها بشار الأسد هي الخطوة الأولى على الطريق الصحيح لمكافحة الإرهاب”.

وأضاف “نتمنى أن تستمر”.

وأطلق الجيش الأمريكي بأمر من الرئيس دونالد ترامب فجر الجمعة 59 صاروخا موجها من طراز توماهوك استهدفت مطار الشعيرات العسكري “المرتبط ببرنامج” الأسلحة الكيميائية السوري و”المتصل مباشرة” بالأحداث “الرهيبة” التي حصلت صباح الثلاثاء في خان شيخون، بحسب ما ذكر مسؤول أمريكي.

وأسفرت الضربة، بحسب الجيش السوري، عن سقوط ستة قتلى وأضرار مادية كبيرة.

ورحب الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة السورية في وقت سابق بالضربة الأمريكية.

وقال رئيس الدائرة الإعلاميـة في الائتلاف أحمد رمضان لفرانس برس “ما نأمله استمرار الضربات لمنع النظام من استخدام طائراته في شن أي غارات جديدة أو العودة لاستخدام أسلحة محرمة دولية (…) أن تكون هذه الضربة بداية”.

وأتت الضربة العسكرية الأمريكية بعيد فشل مجلس الأمن الدولي في الاتفاق على مشروع قرار ردا على “الهجوم الكيميائي” على خان شيخون الذي أودى بحياة 86 شخصا بينهم 30 طفلا.

ونفت الحكومة السورية قصف خان شيخون بمواد كيميائية. وأكدت دمشق وحليفتها موسكو أن الطيران الحربي السوري استهدف صباح الثلاثاء مستودعا للفصائل المعارضة يحتوي “مواد سامة”.