المعارضة السورية ترحب بالضربة الأمريكية ضد النظام

المصدر: وكالات - إرم نيوز

رحب الائتلاف السوري المعارض، الجمعة، بالضربة الأمريكية التي استهدفت قاعدة الشعيرات العسكرية وسط سوريا.

وقال رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أحمد رمضان، إن “الائتلاف السوري يرحب بالضربة ويدعو واشنطن لتقويض قدرات الأسد في شن الغارات”.

واعتبر رمضان أن “الضربة الصاروخية التي نفذتها الولايات المتحدة تعطي رسالة للحكومة السورية بأنها لا يمكن أن تفلت من العقاب”.

وأضاف:”هذا رد فعل أمريكي مهم للغاية، ودعونا نقول إنه ينبغي أن يكون ذلك البداية، لنقول لهذا النظام إنك لا يمكنك الإفلات من العقاب”.

وتابع: “ما نأمله استمرار الضربات لمنع النظام من استخدام طائراته بشنّ أي غارات جديدة أو العودة لاستخدام أسلحة محرّمة دولية”.

وشنّ الجيش الأمريكي بأمر من الرئيس دونالد ترامب، ضربة صاروخية استهدفت قاعدة الشعيرات العسكرية في محافظة حمص.

وقال مسؤول في البيت الأبيض طالبًا عدم نشر اسمه إن “59 صاروخًا موجهًا استهدفت مطار الشعيرات العسكري المرتبط ببرنامج الأسلحة الكيميائية السوري والمتصل مباشرة بالأحداث الرهيبة التي حصلت صباح الثلاثاء في خان شيخون”.