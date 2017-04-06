مقتل قيادات حوثية بارزة خلال معارك شبوة والجوف

المصدر: عدن - إرم نيوز

قُتل عدد من قادة ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، خلال معارك عنيفة مع الجيش الوطني بمحافظة شبوة.

وبحسب مصادر عسكرية، فإن الحوثيين خسروا خلال الأيام الأخيرة الماضية في جبهة بيحان الساق والدقيق، عددًا كبيرًا من مقاتليهم وقادتهم، منهم زيد حسين القاسم “أبو ربيع” القائد العسكري لجبهة بيحان الساق، و”أبو حمزة الأنسي” قائد ما يسمّى المجموعات الهجومية.

وتمكن الجيش الوطني اليوم الخميس، من تدمير طاقم عسكري بقذيفة موجهة وتدمير مقر قيادة واستطلاع الحوثيين في محيط منطقة الدقيق.

وشنّت طائرات التحالف غارات استهدفت تعزيزات للحوثيين بمنطقة جبل جندلة، وقتل كل من كان على متن الطواقم العسكرية.

وبحسب المصادر فقد دمّر طيران التحالف العربي مخازن سلاح للحوثيين غرب مدينة بيحان بمحافظة شبوة .

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” إن طيران التحالف استهدف في غارات جوية له مخازن لسلاح الحوثيين في مرتفعات منطقة مبلقة .

وأحبط الجيش الوطني مساء أمس في منطقة عسيلان عملية تسلل للحوثيين من اتجاه منطقة طوال السادة ومنطقة صحراء الرملة.

وفي محافظة الجوف لقي اثنان من الميليشيات مصرعهم، برصاص الجيش الوطني من اللواء 122 مشاة في جبال حام بمحافظة الجوف.

وقالت مصادر محلية إن اشتباكات عنيفة دارت بين الجيش وميليشيات الحوثي وصالح في جبهة جبال حام، حيث دكت مدفعية الجيش الوطني في المنطقة السادسة مواقع الحوثيين في جبهة حام، وقصفت تجمعات لهم أمام بوابة المعسكر الذي يتمركزون فيه، ما أدى إلى خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.