صورة السوري الذي فقد طفليه التوأم بهجوم خان شيخون تجوب العالم

المصدر: وداد الرنامي - إرم نيوز

انتشرت، اليوم الخميس، في الصحف والمواقع الإلكترونية العالمية، صورة السوري عبد الحميد اليوسف حاملاً طفليه التوأم أحمد وآية بين ذراعيه، بعد مفارقتهما الحياة تحت تأثير الأسلحة الكيماوية التي استعملت بهجوم خان شيخون الثلاثاء الماضي.

وكان الشاب، البالغ من العمر 29 عامًا، في عمله عند وقوع القصف الجوي غير بعيد من منزله، وعندما اتصلت به زوجته التحق بها، ثم نزلت الأسرة ومعها الطفلان إلى الطابق الأرضي (بدروم) في إحدى البنايات المجاورة.

وبعد انتهاء القصف، كان الجميع يبدون بخير، ولم تبدأ آثار القصف بالظهور حتى مضت الساعة الأولى، فأخبر عبد الحميد المسعفين بما لديه، ثم هرول في اتجاه منزل العائلة، ليجد شقيقيه و 3 من أبنائهم جثثًا هامدة، وبلغ مجموع أقاربه الذين ذهبوا ضحية الهجوم 20 شخصًا، من بينهم زوجته وطفلاه.

وبحسب رواية الأب المفجوع : “بدأ الطفلان يرتجفان فجأة ويحاولان التنفس، ” مضيفًا: “لم استطع إنقاذ أي منهما ، لقد ماتا”، وحدد أحد أقاربه أن الطفلين التوأم فارقا الحياة في المخبأ قبل أن يُنقلا إلى المستشفى.

وقالت إحدى الممرضات التي تكلفت بمتابعة الضحايا في مستشفى “الرحمة” بإدلب: “الغاز يعطل وظائف الجهاز التنفسي، والأطفال يموتون أسرع من الكبار لهذا السبب”.