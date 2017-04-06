مسؤول أمريكي يلمّح لاحتمال تدخل واشنطن عسكريًا في سوريا

المصدر: وكالات - إرم نيوز

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة لم تستبعد ردًا عسكريًا على الهجوم بالغاز السام في سوريا والذي أودى بحياة عشرات المدنيين، وألقت واشنطن بالمسؤولية عنه على الحكومة السورية.

وأضاف أن وزارة الدفاع الأمريكية تجري مناقشات تفصيلية بشأن خيارات عسكرية للرد على هجوم الغاز السام في سوريا الذي أودى بحياة عشرات المدنيين والذي تلقي واشنطن بالمسؤولية فيه على الحكومة السورية.

ومضى قائلاً إن “من المتوقع أن يناقش وزير الدفاع جيم ماتيس تلك الخيارات عندما يلتقي الرئيس دونالد ترامب في منتجعه “في مار-إيه-لاجو” في فلوريدا.

وأشار المسؤول إلى أن “المحادثات بشأن الردود المحتملة جارية بالفعل فيما في ذلك محادثات بين ماتيس ومستشار الأمن القومي للبيت الأبيض إتش.آر ماكماستر.

يأتي ذلك في وقت كشف فيه البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث مع عدة زعماء بشأن إقامة مناطق آمنة في سوريا.

واتّهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، حكومة الرئيس السوري بشار الأسد “بتجاوز خط أحمر” بهجوم الغاز السام على المدنيين وقال إن موقفه تجاه سوريا والأسد تغيّر لكنه لم يعط دلالة على الإجراء الذي سيتخذه.

وأضاف ترامب أن الهجوم الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 70 شخصًا الكثير منهم أطفال: “تجاوز خطوطًا حمراء كثيرة” في إشارة إلى تهديد سلفه باراك أوباما بالإطاحة بالأسد بغارات جوية إذا استخدم مثل هذه الأسلحة.

واتهام ترامب للأسد يضعه مباشرة في خلاف مع موسكو الداعم الأساس للرئيس السوري، وقال: “سأقول لكم.. ما حدث بالأمس غير مقبول بالنسبة لي”.

وألقت دول غربية بينها الولايات المتحدة المسؤولية على قوات الحكومة السورية في أسوأ هجوم كيماوي في سوريا منذ أكثر من 4 سنوات.