بالصور.. كوبلر بالزي الليبي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

المصدر: جهاد ضرغام - إرم نيوز

أثار ظهور مارتن كوبلر المبعوث الأممي إلى ليبيا، اليوم الخميس، مرتدياً الزي التقليدي الليبي جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر كوبلر في زيارة لمعرض طرابلس الدولي، حيث نشرت البعثة عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، صورًا للمبعوث الأممي وهو يلبس الزي التقليدي الليبي أو ما يعرف بـ “الزبون” وهو عبارة عن رداء من المنسوجات اليدوية، ويقوم بالتجول في أجنحة المعرض.

كما أظهرت الصور كوبلر، وهو يقوم بالتقاط صور سيلفي تذكارية مع زوار المعرض.

وفي تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، كتب كوبلر: “مسرور جداً لتمكني من حضور معرض طرابلس الدولي، وهو حدث رائع يبعث بالأمل لليبيين ورسالة للعالم أن ليبيا ستنهض من جديد”.

ويرى مراقبون، أن ظهور المبعوث الأممي في طرابلس بهذه الصورة، محاولة لإظهار العاصمة الليبية، بأنها تنعم بمستوى كبير من الأمن والاستقرار.