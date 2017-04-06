مقتل طيارين عراقيين أسقط “داعش” طائرتهما فوق الموصل

المصدر: الموصل - إرم نيوز

قتل طياران عراقيان، اليوم الخميس، بعد أن أسقط تنظيم داعش طائرتهما الهليكوبتر فوق الموصل، حسبما أعلن بيان للجيش العراقي.

وأفاد البيان الصادر عن خلية الإعلام الحربي بأن الطائرة كانت تقدم الدعم الجوي لقوات الشرطة الاتحادية التي تقاتل التنظيم على الجانب الغربي من الموصل.

وهذه أول طائرة يسقطها التنظيم المتشدد فوق الموصل منذ بدء هجوم تدعمه الولايات المتحدة على المدينة الواقعة شمال العراق في تشرين الأول/أكتوبر.

والموصل هي آخر مدينة كبيرة يسيطر عليها التنظيم في العراق. وكان قد بسط سيطرته عليها قبل نحو 3 سنوات وأعلن من جامعها الكبير ما يسمى “دولة الخلافة” التي تشمل كذلك أراضي في سوريا.