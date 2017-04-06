من هن سيدات حكومة العثماني المغربية؟ (صور)

المصدر: وداد الرنامي وعبد اللطيف الصلحي – إرم نيوز

لقي إقرار العاهل المغربي الملك محمد السادس لتعيين 9 نساء ضمن حكومة سعد الدين العثماني من أصل 39 وزيرا وكاتبا للدولة، ترحيبًا واسعًا واستحسانا تفاعل معه الكثيرون بعد مخاض عسير وفراغ حكومي شهدته البلاد لأشهر.

فقد تم تعيين وزيرة واحدة، بالإضافة إلى 8 نساء ككاتبات للدولة، وهي سابقة في تاريخ المغرب، بخلاف حكومة عبد الإله بنكيران، التي منحت 6 حقائب وزارية فقط لقيادات نسائية.

وكان رئيس الحكومة الجديدة سعد الدين العثماني قد تعرض لانتقادات واسعة عندما كان وزيرًا للخارجية بعد استبعاده للعنصر النسائي والشباب من فريق عمله.

وتتضمن اللائحة النسائية للحكومة 4 أسماء سبق أن خاضت التجربة الوزارية في حكومات سابقة .

– بسيمة الحقاوي

وزيرة الأسرة و التضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، قيادية بارزة في حزب العدالة والتنمية الذي يرأس الحكومة، وشغلت نفس المنصب في الحكومة السابقة، وهي من مواليد 1960 بالدار البيضاء، وحاصلة على ديبلوم الدراسات العليا في علم النفس الاجتماعي.

وكانت المرأة الوحيدة في حكومة عبد الإله بنكيران في نسختها الأولى ، كما أنها اليوم المرأة الوحيدة التي تحمل صفة وزيرة.

– امباركة بوعيدة

كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري عن حزب “التجمع الوطني للأحرار”، شغلت منصب وزيرة منتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون في الحكومة السابقة.

وهي من مواليد 1975 بمدينة “كلميم” جنوب المغرب، خريجة جامعة “تولوز” بفرنسا في “التواصل” ، وجامعة “غرينيتش” بلندن في إدارة الأعمال.

– شرفات افيلال

كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلفة بالماء، وقد شغلت نفس المنصب ضمن النسخة الثانية من حكومة عبد الإله بنكيران .

وهي من مواليد 1975 بمدينة تطوان وخريجة المدرسة المحمدية للمهندسين، لمع اسمها بين المواطنين المغاربة بعد ظهورها في برنامج تلفزيوني، وصفت خلاله التعويضات التي يتقاضاها البرلمانيون المغاربة ب “2 فرانك”، مما أثار الكثير من السخرية و الجدل.

– جميلة المصلي

كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، وهي عضو الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية، وشغلت في الحكومة السابقة منصب الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.

من مواليد 1969 بمدينة “وزان” في الشمال، وحاصلة على شهادة الدراسات الجامعية العليا في تخصص الدراسات الإسلامية، ودكتوراه في الفكر و الحضارة، وانصبت أبحاثها على قضايا المرأة .

– مونية بوستة

كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي، وهي ابنة الراحل أمحمد بوستة، أبرز قيادات حزب “الاستقلال”، وهي أول امرأة فازت برئاسة جمعية مهندسي “المدرسة المحمدية” للمهندسين، وكانت تشغل منصب كاتبة عامة بوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة، وعضو المجمع العام للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.

وتعتبر مونية بوستة من الأطر المستقلة، ومن غير المعروف لحد الآن إن كانت عينت في الوزارة كتقنوقراط أم باسم أحد الأحزاب المشاركة في حكومة العثماني.

– فاطمة لكحيل

كاتبة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلفة بالإسكان، عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، وهي طبيبة وبرلمانية تمثل منطقة الغرب.

– رقية الدرهم

كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية، وهي برلمانية سابقة عن حزب الاتحاد الاشتراكي، وتنحدر من أسرة صحراوية معروفة، ومن أبرز المدافعين عن قضية الصحراء المغربية.

– نزهة الوافي

كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة، برلمانية سابقة عن حزب “العدالة والتنمية”، وكانت مقيمة خارج المغرب ، ولها عدة مداخلات بخصوص مشاكل الجالية المغربية خصوصا في هولندا.

– لمياء بوطالب

كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي المكلفة بالسياحة.