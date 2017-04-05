“المجلس الأعلى للدولة” الليبي يعيد انتخاب السويحلي رئيسًا له

المصدر: وكالات - إرم نيوز

أعاد “المجلس الأعلى للدولة” الليبي، مساء الأربعاء، انتخاب عبدالرحمن السويحلي، رئيساً له لولاية ثانية.

وفاز السويحلي برئاسة المجلس في عملية التصويت بأغلبية 66 صوتاً مقابل 23 صوتاً لمنافسه عبدالسلام غويلة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس، في بيان، أنه تم انتخاب محمد عبدالنبي بقي، نائبًا أول لرئيس المجلس بعد فوزه في الجولتين الأولى والثانية أمام منافسيه محمد التومي، والنائب الأول السابق صالح المخزوم.

كما قرر “المجلس الأعلى للدولة”، وفق البيان، بإجماع الأعضاء الحاضرين، تجديد الثقة للعضو محمد امعزب كنائب ثان للرئيس والعجيلي أبوسديل كمقرر للمجلس.

وتنص المادة الـ 98 من النظام الداخلي للمجلس على انتهاء ولاية الرئاسة بعد عام من انتخاب الرئيس.

وتشكل “المجلس الأعلى للدولة” من أعضاء المؤتمر الوطني العام السابق، بموجب الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية، في ديسمبر/ كانون الأول 2015، كأحد الأجسام الثلاثة (مجلس النواب، والمجلس الرئاسي، والمجلس الأعلى للدولة) ليقوم بمهام استشارية للجسمين الآخرين.