نيكي هيلي ترفع صور ضحايا كيماوي “خان شيخون” في مجلس الأمن ( فيديو )

المصدر: نيويورك - إرم نيوز

لفتت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هيلي الأنظار، خلال الجلسة التي عقدها مجلس الأمن لمناقشة الهجوم الكيماوي على “خان شيخون” شمال سوريا، وذلك عندما وقفت ورفعت صور الأطفال الضحايا في المجزرة، مطالبة الحضور النظر بتمعن إلى الصور، قائلة: إنهم قتلوا بهجوم يوم أمس.

واستخدمت المندوبة الأمريكية، التي تترأس بلادها مجلس الأمن في دورته الحالية، لغة جديدة ومختلفة تماماً عن اللغة المتساهلة قبل أيام تجاه النظام والرئيس السوري بشار الأسد.

وقالت هيلي: إن النظام السوري استخدم الكيماوي ضد شعبه 3 مرات، مشيرة إلى أن هجوم إدلب يحمل بصمات النظام، واصفة استخدامه للكيماوي بـ “العمل الدنيء”، موضحة أن موسكو لم تفِ بالتزامها بشأن نزع السلاح الكيماوي من يد النظام، واصفة استخدام روسيا للفيتو بأنه خيار غير أخلاقي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تعهد بالتحرك لمحاسبة النظام على جريمة الكيماوي، مؤكدًا أن موقفه من الأسد تغير بشكل كبير بعد هذه المجزرة، دون أن يوضح ما هو هذا التحرك.