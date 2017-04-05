صحيفة تونسية تثير غضب السوريين بعد وصفها ضحايا مجزرة الكيماوي بالإرهابيين

المصدر: دمشق- إرم نيوز

أثارت صحيفة “الشروق” التونسية والمحسوبة على التيار اليساري في البلاد، موجة انتقادات واستنكار واسعة في سوريا بعدما عنونت صدر صفحتها الأولى “الجيش السوري يصفي عشرات الإرهابيين في مصنع كيماوي”، وذلك في إشارة منها إلى المجزرة التي وقعت في مدينة خان شيخون باستخدام غاز السارين المحرم دوليًا، ولاقت إدانات دولية واسعة.

وأكد نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن الصحيفة التونسية تفوقت على رواية النظام السوري نفسه، والذي أدان المجزرة ونفى صلته بها، كما أنها تفوقت على الرواية الروسية التي قالت إن النظام قصف مستودعًا تستخدمه المعارضة السورية دون أن تسمي ضحايا المجزرة بالإرهابيين.

وهاجم مغردون سوريون صحيفة “الشروق” التونسية المقربة من حزب “نداء تونس“، الذي ينتمي له الرئيس الباجي قايد السبسي، متهمين إياها بترويج رواية النظام السوري، خاصة وأن السبسي أكد أن هناك تعاونًا تونسيًا قائمًا مع دمشق، ولا مانع من إعادة التمثيل الدبلوماسي الكامل مع النظام إذا ما استقرت البلاد نوعًا ما.

وعلق آخرون مطالبين الصحيفة بالوقوف على الحياد التام خاصة وأن صور الأطفال الذين ماتوا اختناقًا هزت الضمير العالمي نظرًا لبشاعتها.