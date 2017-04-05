قائد القوات الأمريكية في أفريقيا: لا حل عسكريًا للأزمة الليبية (صور)

المصدر: جهاد ضرغام - إرم نيوز

قال الجنرال توماس والدهاوسر قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا “الأفريكوم”، إنه “لا حل عسكريًا للأزمة الليبية”، داعياً جميع الأطراف لوقف التصعيد العسكري.

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأربعاء، تفاصيل اجتماع عقد بين فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والجنرال والدهاوسر قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا، بمقر قيادة “أفريكوم” بمدينة شتوتغارت الألمانية.

وقال الجنرال والدهاوس، إن واشنطن تدعم بشكل كامل حكومة الوفاق الوطني، مؤكداً عزمه على تقديم كافة المساعدات الممكنة في هذا الإطار، ودعوة بلاده لجميع الأطراف للجلوس للحوار والكف عن التصعيد أياً كانت المبررات، لأنه لن يكون هناك أي حل عسكري للأزمة الليبية.

وناقش السراج وقائد القوات الأمريكية بأفريقيا، الشراكة بين الولايات المتحدة وليبيا لمكافحة الإرهاب، وإمكانية الحصول على مساعدات أمريكية لتطوير القدرات العسكرية الدفاعية للقوات المسلحة الليبية، وما يمكن تقديمه في مجالي بناء القدرات والتدريب وتبادل المعلومات، في إطار سعي الحكومة لتوحيد المؤسسة العسكرية.

واتفق الطرفان على تشكيل لجان مختصة لمتابعة الملفات الأمنية والعسكرية حسب أولوياتها، واستمرار التشاور لدعم خطط المجلس الرئاسي في ترتيباته الأمنية والعسكرية.