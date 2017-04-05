ليبيا.. جهد دبلوماسي دولي مكثف مع عقيلة صالح لإعادة إطلاق الحوار السياسي

المصدر: خالد أبو الخير - إرم نيوز

وصل اليوم الأربعاء السفير الإيطالي في ليبيا جوزيبي بيروني، إلى مطار الأبرق، للقاء رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح في مقر إقامته بمدينة القبة.

وقالت مصادر نيابية، إن بيروني ناقش مع صالح آخر مستجدات الاتفاق السياسي الليبي، خاصة في ظل ما تمخضت عنه جلسة مجلس النواب هذا الأسبوع، فضلاً عن سبل إطلاق الحوار السياسي.

وهذه هي الزيارة الثانية للسفير الإيطالي عقب زيارته إلى مدينة طبرق قبل أيام. كما أن جوزيبي بيروني، هو ثالث سفير دولة أوروبية يزور مجلس النواب بعد السفيرة الفرنسية بريجيت كورمي، وكذلك السفير الهولندي.

وكان صالح التقى في الأيام القليلة الماضية في طبرق المبعوث الدولي إلى ليبيا مارتن كوبلر، والسفيرة الفرنسية في ليبيا بريجيت كورمي.

ويعكس تكثيف الزيارات الدولية الى طبرق رغبة الدول الكبرى في إعادة إطلاق الحوار السياسي بغية حل الأزمة الليبية.

وعبرت المصادر المقربة من رئيس مجلس النواب في معرض حديثها إلى “إرم نيوز”، عن تأكيدها بأن “إعلان القاهرة ومبادرة دول الجوار ما تزال هي الأقرب لرؤية النواب لإطلاق الحوار”.

ومن جانبه، اعتبر المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أن “كل من في ليبيا يدرك الآن أنه لا سبيل لحل الأزمة إلا الحوار والجلوس إلى طاولة المفاوضات”، مؤكدا أن “عودة مجلس النواب مجددا إلى الحوار لاقى ترحيبا دوليا واسعا”.

وكان مجلس النواب صوت في جلسة له، يوم الإثنين على العودة إلى الحوار السياسي، الذي انسحب منه في الثاني والعشرين من آذار/ مارس الماضي.

واشترط البرلمان للعودة إلى الحوار السياسي، إعادة هيكلة مجلس رئاسة حكومة الوفاق ، ليتكون من رئيس ونائبين، بدلا من عدد أعضائه التسعة حاليا، واختيار رئيس وزراء من خارج أعضاء المجلس الرئاسي.

كما طالب بتوسعة المجلس الأعلى للدولة، ليشمل أعضاء المؤتمر الوطني العام المنتخبين في السابع من يوليو/تموز عام 2014، بدلا من التشكيلة الحالية المكونة من 145 عضواً.