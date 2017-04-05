الجيش الليبي يشن هجومًا لاستعادة قاعدة تمنهت جنوب البلاد

المصدر: جهاد ضرغام - إرم نيوز

نفذت وحدات من الجيش الليبي، اليوم الأربعاء، هجوما بريًا بإسناد سلاح الجو، لاستهداف قاعدة تمنهت الجوية بالقرب من مدينة سبها، في محاولة للسيطرة عليها من قبض الميليشيات المتشددة.

وقال مصدر عسكري باللواء 12 (مجحفل)، التابع للجيش في تصريح خاص لـ “إرم نيوز”، إن “هجوماً برياً بقيادة مباشرة من العميد محمد بن نايل وبمشاركة الكتيبة 181 مشاة بإمرة طارق الحسناوي، والكتيبة 117 مشاة بإمرة علي بنيران، شنت هجوماً واسعا من ثلاثة محاور استهدف قاعدة تمنهت الجوية، وتمكنت من التقدم بشكل كبير ومحاصرة أجزاء عديدة من القاعدة من ناحيتها الجنوبية والشرقية”.

وأضاف المصدر، أن “طيران سلاح الجو نفذ عددا من الطلعات الهجومية، ولا يزال يقوم بطلعات استطلاعية، في محاولة لرصد أي قوة أو عربات مسلحة تحاول مغادرة القاعدة، أو ترد على مواقع قوات الجيش”.

وحاول مراسل “إرم نيوز” في ليبيا، التواصل مع جمال التريكي آمر القوة الثالثة المتمركزة داخل القاعدة، الذي اعتذر عن تقديم أي معلومات بخصوص هجوم الجيش وطبيعته، لكنه أكد استمرار الطيران الحربي بالتحليق فوق القاعدة .

وكانت القيادة العامة للجيش الليبي، قد أطلقت منتصف الشهر الماضي، عملية عسكرية واسعة لاستعادة قاعدة تمنهنت الجوية جنوب البلاد، من قبضة الميليشيات المسلحة لمصراتة.

وأطلق على المعركة اسم “الرمال المتحركة”، وهي مستوحاة من موقع القاعدة، الذي يقع في عمق الصحراء الليبية في محيط مدينة سبها عاصمة الجنوب.

وتسيطر على قاعدة تمنهنت الجوية منذ ثلاث سنوات، القوة الثالثة لحماية الجنوب، وهي تتبع المجلس العسكري مصراتة.