مقتل7 صوماليين في انفجار استهدف مقهى بمقديشو

المصدر: وكالات – إرم نيوز

أعلن مسؤولون صوماليون، اليوم الخميس، أن سيارة ملغومة صدمت مقهى في العاصمة الصومالية مقديشو قرب مجمعات تضم وزارتي الأمن والشباب والرياضة، ما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص.

وقال شهود عيان إن الانفجار دمر المقهى وألحق أضرارًا بمقهى آخر كما دمر 3 سيارات وتمكن رؤية بقع دماء على الأرض. وتصاعد الدخان من المكان.

وقال عبد القادر عبد الرحمن مدير خدمة أمين للإسعاف، إنه تم نقل 7 قتلى حتى الآن من مكان الانفجار وإن عدد الضحايا قد يزداد.

ووقع الانفجار بعد أن تولى وزير الأمن الجديد محمد أبو بكر إيسلو منصبه وتعهد بوضع خطة لتشديد الإجراءات الأمنية.

وكانت الشرطة ذكرت في وقت سابق أن عدد القتلى 3 أفراد.

وقال عبد الفتاح عمر هالاني المتحدث باسم رئيس بلدية مقديشو للصحفيين في المكان أنه تأكد من مقتل 7 مدنيين في الانفجار على يد حركة الشباب.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من حركة الشباب. وفي الماضي كانت الحركة أعلنت مسؤوليتها عن انفجارات وهجمات بالأسلحة في العاصمة وأماكن أخرى في الصومال.