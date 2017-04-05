صحيفة إسرائيلية: الهجوم الكيماوي في سوريا تم بمصادقة المستويات العليا

المصدر: وكالات- إرم نيوز

كشفت صحيفة “هآرتس”، أن المعلومات المتوافرة لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، تشير إلى أن النظام السوري هو المسؤول عن الهجوم الكيماوي الذي وقع أمس في إدلب.

وقالت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الأربعاء، إن “المعلومات المتوافرة لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، تؤكد قيام نظام الرئيس السوري بشار الأسد باستخدام غاز السارين في الهجوم”.

وطبقًا لوكالة الأناضول، تابع الصحيفة: “تقدر إسرائيل بأن المستويات العليا في القيادة السورية، قد صادقت على الهجوم الكيماوي في أعقاب تنامي الثقة باستقرار النظام”.

واستنادًا إلى المصادر الأمنية الإسرائيلية، فإن الغاز الذي تم استخدامه، هو من بقايا المخزون القديم الذي ما زال بحوزة النظام.

ولفتت الصحيفة في هذا الصدد، إلى أن “الأجهزة الأمنية الغربية، بما فيها المؤسسة الاستخبارية الإسرائيلية، تقدر بأن ما بين 95-99% من الأسلحة الكيماوية التي كانت بحوزة النظام تمت إزالتها والتخلص منها”. ولكنها استدركت:” قام النظام السوري من وقت إلى آخر باستخدام أسلحة كيماوية “.

وقتل أكثر من 100 مدني، وأصيب أكثر من 500 غالبيتهم من الأطفال باختناق، في هجوم بالأسلحة الكيميائية أمس على بلدة “خان شيخون” بريف إدلب، وسط إدانة دولية واسعة.

وعد الهجوم الأكثر دموية من نوعه، منذ أن أدى هجوم لقوات النظام بغاز السارين إلى مقتل أكثر من 1300 مدني بالغوطة الشرقية في أغسطس/ آب 2013.

وسبق أن اتهم تحقيق مشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، النظام السوري بشن هجمات بغازات سامة.