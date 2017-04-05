في خان شيخون.. لماذا يلجأ المسعفون للماء في مواجهة غاز السارين؟ (فيديوإرم)

المصدر: أبو ظبي ـ إرم نيوز

أدى قصف قرية خان شيخون السورية بغاز السارين المحرم دوليا، إلى مقتل العشرات من المدنيين وإصابة آخرين بمشاكل في التنفس والجهاز العصبي.

أطفال ونساء وشيوخ جارت عليهم الجغرافيا والتوزيع العشوائي لمناطق الصراع بين النظام و المعارضة لتسيطر الأخيرة على القرية، ويحاول النظام إعادتها وضمها لقرى أخرى على الخط نفسه.

خبراء عسكريون، أوضحوا أن علامات الإصابة التي ظهرت على ضحايا القصف، كانت من تأثير استخدام غاز السارين الفوسفوري شديد السمية إذ لا رائحة ولا لون له و يمكن للجرعة الخفيفة منه أن تؤدي إلى صعوبة في التنفس، أما من يتعرض لنصف ملغ منه فستكون تلك هي نهايته.

الرش بالماء ومحاولات التنفس الاصطناعي وحتى اللطم، وسائل بدائية أراد من خلالها المسعفون المحليون والمتطوعون هنا انقاذ ما أمكن من الأشخاص في خان شيخون.