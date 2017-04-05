المرصد: طائرات حربية تشن ضربات جوية جديدة في إدلب

المصدر: إرم نيوز - دمشق

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن طائرات حربية شنت خمس ضربات جوية جديدة، اليوم الأربعاء، في منطقة واقعة تحت سيطرة المعارضة في شمال غرب سوريا.

ولم يتسن الحصول على تعليق من الجيش السوري على الضربات الجوية التي نُفذت في مدينة خان شيخون في محافظة إدلب اليوم، ولم يحدد المرصد هوية الطائرات الحربية.

وألقت الولايات المتحدة باللوم في الهجوم الكيماوي أمس على قوات الحكومة السورية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن التلوث بغاز سام في المنطقة، كان نتيجة تسرب غاز من مستودع للأسلحة الكيماوية تملكه المعارضة، بعد أن أصابته ضربات جوية، نفذتها قوات الحكومة السورية.

وقال المرصد إن الهجوم الكيماوي نفذته طائرات حربية يُعتقد أنها تابعة للجيش السوري.