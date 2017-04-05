31 قتيلًا بهجمات لداعش في تكريت‎

المصدر: وكالات- إرم نيوز

قالت مصادر أمنية وطبية عراقية، اليوم الأربعاء، إن 31 شخصًا على الأقل قتلوا بينهم 14 شرطيًا وأصيب أكثر من 40 في هجمات نفذها تنظيم داعش خلال الليل في مدينة تكريت شمال البلاد.

وقال عقيد الشرطة خالد محمود لرويترز إن المتشددين كانوا يرتدون زي الشرطة واستخدموا عربة شرطة لدخول المدينة التي تقع على بعد 175 كيلومترا شمالي بغداد. وأضاف أنه كان هناك نحو عشرة مهاجمين بينهم انتحاريان.

وقال نوفل مصطفى الطبيب في المستشفى الرئيسي بالمدينة، إن 31 جثة نقلت إلى المستشفى بينها 14 لرجال شرطة. وارتفع عدد القتلى في الصباح مع العثور على مزيد من الجثث لمدنيين قتلوا في متاجرهم.

وذكر مسؤولون أن الهجمات استهدفت نقطة تفتيش للشرطة ومنزل عقيد في الشرطة قُتل مع أربعة من أفراد أسرته.

وفجر انتحاريان سترتيهما الناسفتين، حينما أحاطت بهما الشرطة، وقتل ثلاثة آخرون في اشتباكات منفصلة.

ويعتقد أن خمسة متشددين مختبئون، وقال محمود إن سلطات تكريت أعلنت حظر تجول اليوم الأربعاء. وكان يمكن سماع إطلاق نار متقطع في الصباح.

وتأتي الهجمات فيما تنفذ القوات العراقية عملية بدعم من الولايات المتحدة لإخراج داعش من آخر الأحياء الواقعة تحت سيطرته في الموصل على بعد 225 كيلومتر. والموصل آخر مدينة رئيسية واقعة في قبضة التنظيم في العراق.