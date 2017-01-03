مقتل جنديين في كمين لتنظيم القاعدة جنوب اليمن

المصدر: صنعاء - إرم نيوز

قتل جنديان يمنيان وأُصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، في كمين نصبه عناصر من تنظيم القاعدة في محافظة أبين، جنوب البلاد.

وقال مسؤول في قوة الحزام الأمني بمحافظة أبين، إن “دورية عسكرية تابعة للحزام الأمني في أبين كانت في الطريق بين مدينتي أحور وشقرة الساحليتين، تعرضت لوابل من الرصاص؛ ما أدى إلى انقلاب السيارة ومقتل الجنديين، وإصابة عدد آخر من الجنود”.

وأشار إلى أن “الجرحى نُقلوا إلى مستشفى الرازي العام بمدينة جعار بمحافظة أبين”.

وعلى الرغم من إحكام وحدات من الجيش والمقاومة الشعبية الموالية للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، سيطرتها كل مدن محافظة أبين، منتصف أغسطس/ آب الماضي 2016، وطرد عناصر القاعدة منها، إلا أن وحدات أمنية ومقار حكومية فيها، تتعرض بين الحين والآخر لهجمات وتفجيرات، أوقعت الكثير من الضحايا بين قتيل وجريح.