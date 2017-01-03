ولد الشيخ يستأنف مشاوراته بشأن أزمة اليمن بجولة إلى الرياض ومسقط

المصدر: صنعاء - إرم نيوز

يستأنف المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، خلال اليومين القادمين، مشاوراته مع أطراف الأزمة اليمنية بعد تعثر اجتماع لجنة التهدئة والتنسيق في العاصمة الأردنية عمّان.

وقال مصدر حكومي يمني، للأناضول، مفضلاً عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول له التصريح لوسائل الإعلام، إن ولد الشيخ سيقوم بزيارة إلى العاصمة السعودية الرياض، على أن ينتقل بعدها إلى العاصمة العُمانية مسقط.

ومن المقرر أن يلتقي ولد الشيخ في الرياض بمسؤولين يمنيين وسعوديين للتباحث بشأن اجتماع لجنة التهدئة والتنسيق لوقف إطلاق النار، والذي تم الاتفاق عليه، الشهر الماضي، في اجتماعات اللجنة الرباعية الدولية (أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات)، بحضور وزير الخارجية الأمريكي جون كيري.

كما سيلتقي ولد الشيخ في مسقط برئيس الوفد المشترك لجماعة “أنصار الله” (الحوثي) وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، محمد عبدالسلام، ومسؤولين عمانيين؛ لبحث العراقيل في طريق اجتماعات لجنة التهدئة.

وقبل أيام، رفض وفد الحوثي وحزب صالح تسليم أسماء ممثليه في اجتماع لجنة التهدئة والتنسيق لوقف إطلاق النار؛ وهو ما تسبب في تعثر انعقاد الاجتماع، الذي كان من المفترض أن ينطلق في الأردن مطلع الأسبوع الجاري.

وكان من المقرر أن يبحث الاجتماع تثبيت وقف إطلاق النار، تمهيدًا لإطلاق مشاورات سلام شاملة لم يُحدد زمانها ومكانها بعد.