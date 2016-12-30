مقتل 11 حوثيًا في تقدم جديد لقوات الشرعية في شبوة

المصدر: عدن – إرم نيوز

أحرزت وحدات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الجنوبية، تقدمًا جديدًا في محافظة شبوة، جنوبي اليمن، اليوم الجمعة، إثر معارك عنيفة مع الحوثيين.

وقالت مصادر ميدانية لـ “إرم نيوز” إن “المعارك التي اندلعت فجر اليوم ولا تزال مستمرة حتى اللحظة، أسفرت عن مقتل 11 من الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي صالح، و3 من أفراد وحدات الجيش”.

وأشارت المصادر إلى أن القوات الموالية للشرعية تمكنت من تحرير موقع “السويداء”، بمديرية “بيحان”، غربي المحافظة، فيما لا تزال المعارك مشتعلة في بقية الجبهات.

وأكدت مصادر محلية، أن الحوثيين دفعوا بتعزيزات عسكرية إلى مديرية “بيحان”، اليوم الجمعة، قادمة من محافظة البيضاء المحاذية لشبوة من جهة الغرب.

وعلى صعيد آخر، نجا شقيق مدير أمن محافظة شبوة، من محاولة اغتيال، بمدينة عتق، عاصمة المحافظة، وأصيب بعيار ناري في رقبته، وأصيب إلى جواره شخص آخر، ونقلا على إثر ذلك إلى مدينة المكلا بمحافظة حضرموت لتلقي العلاج، وفق المصادر.