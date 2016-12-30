طائرة دون طيار تقتل قياديًا بارزًا بالقاعدة جنوب اليمن

المصدر: صنعاء - إرم نيوز

قتل قيادي بارز في تنظيم القاعدة بمحافظة أبين جنوب اليمن، إثر غارة جوية شنتها طائرة دون طيار، أمس الخميس.

وقال مصدر محلي إن “أمير تنظيم القاعدة في مديرية لودر بمحافظة أبين، جلال الصيدي، لقي مصرعه مساء الخميس، في غارة جوية شنتها طائرة دون طيار”.

وأضاف المصدر أنه “من المرجح أن تكون طائرة أمريكية، استهدفت القيادي بينما كان داخل سيارته في مدينة البيضاء التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح”.

من جانبهم قال شهود عيان، إن “الغارة الجوية استهدفت المركبة في أطراف مديرية الصومعة، المحاذية لمحافظتي أبين وشبوة، وقتل على إثرها 2 من القاعدة، اتضح أن أحدهما أمير التنظيم في مديرية لودر، ويدعى جلال الصيدي”.

وأعلنت الحكومة اليمنية السيطرة علي أبين منتصف آب/ أغسطس الماضي، وطرد عناصر القاعدة منها.

لكن أبين لا تزال تشهد هجمات متقطعة لتنظيم القاعدة، مستهدفًا وحدات الجيش المنتشرة في المحافظة، وقوات الحزام الأمني، كان آخرها استهداف دورية أمنية أواخر الشهر الجاري، في مديرية لودر، أدت إلى إصابة ثلاثة جنود من قوات الحزام.

ومنذ أعوام، تشن طائرات دون طيار أمريكية هجمات بين الحين والآخر، على عناصر تنظيم القاعدة في عدد من المحافظات اليمنية.