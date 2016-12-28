الرئيس اليمني السابق يُرزق بحفيد من صهره اللبناني

المصدر: إرم نيوز

رُزق الفنان اللبناني ملحم زين بابنه الثالث “حسين”، من زوجته تماني البيض ابنة رئيس اليمن الجنوبي السابق علي سالم البيض.

ونشر الإعلامي اللبناني نيشان عبر حسابه الخاص في “تويتر” صورة لطفل زين الثالث والذي أسماه حسين تيمناً بوالده وكتب نيشان معلقاً على الصورة: ” ألف مبروك للصديق ملحم زين المولود الجديد حسين. بارك الله لك في الموهوب لك أبو علي الغالي”.

والجدير بالذكر أن زوجة ملحم زين، تماني البيض، كانت قد عانت من مشاكل صحية أدخلتها المستشفى قبل ولادتها بفترة وقد وضعت مولودها الثالث حسين بعد عملية قيصرية.

والبيض من مواليد 1939 كان رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (اليمن الجنوبي) من عام 1986 الى 1990 وهو من وقع على اتفاق الوحدة مع رئيس الجمهورية العربية اليمنية (اليمن الشمالي) المخلوع علي عبد الله صالح إيذانا ببداية تأسيس الجمهورية اليمنية في 22 مايو ايار 1990 ورفعا علم الوحدة في عدن عاصمة الجنوب.