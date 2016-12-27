السعودية تقدم مساعدات إنسانية لليمن بـ456 مليون دولار

المصدر: الرياض – إرم نيوز

قدمت السعودية مبلغ 456 مليون دولار دعمًا للشعب اليمني، عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وقالت السفارة السعودية في القاهرة الثلاثاء، في بيان صدر عنها إن “توجيه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بتأسيس المركز العام 2015، صاحبه تخصيص مليار ريال (267 مليون دولار) لمساعدة اليمنيين”.

وبحسب البيان، بلغت قيمة المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة في المركز، إلى اليمن 456 مليون دولار أمريكي، عبر 98 مشروعًا.

ووفقا للبيان شملت المشروعات مجالات الصحة والمياه والإصحاح البيئي والتغذية، والاتصالات في حالات الطوارئ، والخدمات اللوجستية ودعم التنسيق في العمليات الإنسانية ومشروعات التعليم والحماية والتعافي المُبكر والإيواء والأمن الغذائي وإدارة وتنسيق المُخيمات.

ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية،​​ هو مركز سعودي دولي مخصص للأعمال الإغاثية والإنسانية الدولية، أنشئ في أيار/ مايو 2015 بتوجيه من العاهل السعودي.

وأسهم المركز في تنفيذ المشروعات من خلال المشاركة مع 73 شريكًا من المنظمات والهيئات الإغاثية المحلية والدولية، أبرزها برنامج الغذاء العالمي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وصندوق الأمم المتحدة للأطفال “يونيسيف”، ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتعد عملية “إعادة الأمل” لمساعدة الشعب اليمني، أولى البرامج التي تولاها المركز بتوجيه مباشر من الملك سلمان.​