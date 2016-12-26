وزير خارجية حكومة الحوثي يهدد سفير اليمن لدى أمريكا والأخير يرد: “إني أوجعتهم”

المصدر: عدن- إرم نيوز

وجه وزير الخارجية فيما يسمى بــ حكومة الإنقاذ الوطني التابعة لتحالف ميليشيات الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله صالح، المهندس هشام شرف، رساله للسفير اليمني الشرعي في الولايات المتحدة الأمريكية، متهما إياه بأخطر إنسان على اليمن.

وجاء في رسالة هشام شرف،”أوجه رسالة اليوم لمن سيسمع رسالتي، لإخواننا الذين يعملون في الخارج ويعتقدون أنهم من خلال علاقاتهم مع بعض الدول سيمزقون اليمن، حيث يوجد منهم من ينادي دولا عديدة لتفتيت اليمن ويسعى لإدخال اليمن في حرب أهلية”.

وأضاف شرف في كلمة له في فعالية أطلق عليها “تكريم المعلمين الصامدين في وجه العدوان”، وبثتها قناة اليمن اليوم التابعة لصالح، “وأخص هنا بالذكر شخصا واحدا، وهو السفير الذي عُيّن دون شرعية في الولايات المتحدة الأمريكية، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، فهو أخطر شخص يعمل على تفتيت هذا المجتمع”.

وادعى شرف، الذي لم يذكر اسم سفير اليمن لدى أمريكا، واكتفى فقط بذكر صفته، بأنه ينتقص من حق اليمن شمالاً وجنوبًا، حيث قال، “بأن هذا الشخص يشتم اليمنيين وينتقص من حق اليمنيين في الخارج”، محذرًا اياه من الاستمرار في مساعيه في محاولاته لتفتيت اليمنيين وبث روح الكراهية.

بدوره، نشر سفير اليمن لدى أمريكا، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، المقطع المرئي الذي قام من خلاله شرف بتهديده، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، مرفقًا اياه بتعليق، قال فيه، “تهديد علني ومستمر.. الحمد لله أنني أوجعتهم.. ووالله إني أرى نهايتهم أقرب مما يتوقعون” .