لأول مرة.. الرئيس اليمني يصل إلى حضرموت

المصدر: عدن - إرم نيوز

وصل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الأحد إلى مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، الغنية بالنفط، في زيارة هي الأولى له منذ سنوات.

وتأتي زيارة هادي، بعد تحرير المدينة الساحلية الواقعة جنوب شرق اليمن من مسلحي تنظيم القاعدة في أبريل/ نيسان الماضي.

ووصل هادي إلى المكلا برفقة أحمد عبيد بن دغر، رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين.

وقال هادي إن الهدف من الزيارة هو الوقوف على أوضاع المدينة واحتياجات أبنائها على مختلف المستويات الخدمية والمعيشية والأمنية وتفعيل وتعزيز الاستقرار الذي تشهده حضرموت بصورة عامة.

وأضاف أن الزيارة تهدف أيضاً إلى الاطلاع على أوضاع المحافظات المحررة، ولتطبيع الحياة وعودة الخدمات التي تم تدميرها من قبل ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية وأذرعها الإرهابية في أكثر من محافظة ومدينة يمنية.

ولم يسبق لهادي أن زار حضرموت منذ أن انتخب رئيسًا لليمن في فبراير/ شباط 2012 لكنه زارها حينما كان نائبًا للرئيس السابق علي عبد الله صالح.

وفي 24 أبريل/ نيسان الماضي، دخلت قوات يمنية وإماراتية للمرة الأولى مدينة المكلا الساحلية في جنوب اليمن، وكانت إحدى معاقل تنظيم القاعدة في اليمن، وذلك في إطار عملية عسكرية يشنها التحالف العربي بقيادة السعودية لانتزاع مناطق واسعة من سيطرة القاعدة.

وترأس هادي عقب وصوله إلى المكلا، اجتماعًا للسلطة المحلية والتنفيذية والقيادات العسكرية والأمنية بمحافظة حضرموت.

وقال هادي إن حضرموت لن تدنسها الميليشيات الانقلابية، في إشارة إلى جماعة الحوثي المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء منذ عامين.

واستكمل قائلاً إن “حضرموت اليوم تتعافى وتنهض من جديد بفضل تضحيات أبنائها المخلصين، ودور وبصمات دول التحالف العربي وعلى رأسها السعودية والإمارات”، موجهاً باعتماد إنشاء كلية للشرطة في حضرموت.