نجاة مسؤول يمني من محاولة اغتيال في حضرموت ومقتل اثنين من مرافقيه

المصدر: حضر موت - إرم نيوز

نجا مسؤول حكومي يمني من محاولة اغتيال، فيما قُتل اثنان من مرافقيه، اليوم الأحد، بمدينة شبام، وسط محافظة حضرموت، شرقي اليمن.

وقال مسؤول بمستشفى “سيئون” الحكومي، إن “مدير عام مدينة شبام، فرج ناجي بن طالب أصيب، فيما قُتل اثنان من مرافقيه عقب إطلاق مسلحين مجهولين النار عليهم”.

وأوضح المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن “الحالة الصحية للمدير العام مستقرة”.

من جهته، قال مصدر مقرب من المدير العام، إن “المسلحين هاجموا سيارة المدير العام أثناء ذهابه للدوام في مكتبه”، وذكر أن مرافقيه الاثنين اللذان قتلا هما “شقيق المدير العام وعمه”.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها فورًا عن العملية التي تتزامن مع وصول الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إلى مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، في أول زيارة منذ توليه الرئاسة في فبراير/ شباط 2012.

وقال مسؤول حكومي رفيع، إن “الرئيس هادي، برفقته رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، وعدد من المسؤولين وصلوا إلى مدينة المكلا بمحافظة حضرموت”.

يشار إلى أنه في يوليو/ تموز 2015، قام مسلحون مجهولون بقتل المدير العام السابق لشبام، العقيد صالح غالب بن عبدات الكثيري.