فأر يتسبب بحرمان عدن اليمنية من الكهرباء

المصدر: عدن - إرم نيوز

تناقل العرب عمومًا واليمنييون خصوصًا منذ الأزل، أسطورة تتحدث عن السبب الذي أدى إلى انهيار سد مأرب في القرون الأولى في مملكة سبأ.

والأسطورة تقول، إن سبب انهيار سد مأرب هو الفئران التي قامت بأكل أساس السد، وأدى بعد ذلك إلى انهيار السد وأغرق مملكة سبأ.

وبحسب بعض المراجع، فقد استبعدت هذه القصة وأطلقت عليها بأنها مجرد خرافة، واستند المختصون والمؤرخون على إطلاق الخرافة، وأنها مجرد أسطورة فقط، وأشاروا أن القرآن الكريم لم يأت على ذكر هذه القصة في الآيات التي تحدثت عن انهيار سد مأرب.

وسواءً أكانت القصة حقيقية أو غير ذلك، فإن فأر سد مأرب وبعد آلاف السنين، يعود إلى الواجهة مرة أخرى، إلا أنه هذه المرة في عدن، حيث خرجت عند الساعات الأولى من فجر اليوم السبت، منظومة كهرباء عدن عن الخدمة تمامًا، بسبب ولوج (فأر) إلى إحدى الوحدات المشغلة الخاصة في محطة (شيناز) الكهربائية، وأدى إلى خلل فني تسبب في إخراج المنظومة الكهربائية عن العمل لأكثر من 10 ساعات.

وأوضح مدير إدارة النقل بمحطات عدن، المهندس مفيد ماطر في تصريح صحفي له، “أن سبب خروج المنظومة الكهربائية عن محافظة عدن والمناطق المجاورة كان بسبب فأر عبث بتوصيلة بين الباز بار والكيبل ما أدى إلى انفجار الخلية الرابطة بين محطة خور مكسر وشينار، وهو الأمر الذي أدى إلى خروج الخدمة بالكامل”.

وبعيدًا عن المطالبة بالتشديد حول أمور الأمان والسلامة والمحافظة على النظافة في محطات التوليد الكهربائية، والتأكد من عدم احتكاك الأجهزة بأي شيء أخر، وكعادة أبناء عدن في السخرية من كل الأحداث التي يمرون بها، نشر العديد من الناشطين على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما الفيسبوك والواتس اب أكثر وسائل التواصل الاجتماعي التي ينشط فيها غالبية اليمنيين، العديد من التعلقيات الساخرة أبرزها المطالبة بعمل فحص الـ (DNA) للفأر المتسبب في اتلاف منظومة الكهرباء لعلَّ وعسى أن يكون من سلالة الفئران التي تسببت في انهيار سد مأرب.