“ملح عدن” ينفض غبار الحرب ويبدأ التصدير إلى إسبانيا (صور)

المصدر: عدن - إرم نيوز

استعادت المؤسسة العامة للملح، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، نشاطها مجدداً، بعد توقفها المستمر لأكثر من عامين، إثر الحرب التي شنّها الحوثيون والموالون لعلي صالح على المدينة العام الماضي.

وصدّرت مؤسسة الملح، اليوم السبت، أولى شحناتها بوزن 550 طن ، من الملح الخام إلى جزر سيشيل في إسبانيا، ليمثّل ذلك رافداً اقتصادي للمؤسسة ولمحافظة عدن، وللدولة بشكل عام.

وقال مدير عام المؤسسة، ناصر الحسني، إن المؤسسة جاهزة لتغطية كل الطلبات المحلية والخارجية، وإن عملية استئناف الصادرات يأتي ضمن عملية تطبيع الأوضاع، وإعادة عمل المؤسسات المتضررة بفعل الحرب، وتفعيل المجال الاقتصادي، في العاصمة المؤقتة عدن.

وتعدّ صناعة الملح في عدن، جنوب البلاد، من أقدم الصناعات البحرية في اليمن، كما كانت واحدة من أبرز معالم مدينة عدن.

وبدأت هذه الصناعة في عدن، في العام 1886م، على أيدي شركة إيطالية لإنتاج الملح، لتستمر عملية الإنتاج حتى الوقت الحاضر.

وسبق أن حاز قطاع إنتاج الملح في عدن، خلال العام 2001م على الجائزة الذهبية للجودة، من قارة أوروبا.