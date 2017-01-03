تعاون أمني سعودي مصري يحبط تهريب أكثر من 7 ملايين حبة كبتاجون للمملكة

المصدر: الرياض- إرم نيوز

أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الثلاثاء، أن التعاون الأمني بين المملكة ومصر، أسفر عن إلقاء القبض على خمسة أشخاص كانوا يحاولون تهريب أكثر من 7 ملايين حبة كبتاجون إلى المملكة .

وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، اللواء منصور التركي، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس): “إن الجهة المختصة في مصر تمكنت من ضبط كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين والأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبي قبل شروعهم في تهريبها إلى المملكة”.

وأشار إلى أنه “اتضح أنها مكونة من 7383000 قرص إمفيتامين (كبتاجون) مخدرة، وعدد 432000 قرص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، والقبض على المتورطين فيها وعددهم خمسة أشخاص، دون الكشف عن جنسياتهم”.

وقال اللواء منصور التركي: “إن إلقاء القبض على المهربين و ضبط الأقراص جاء في إطار متابعة الجهات الأمنية المختصة للنشاطات الإجرامية التي تستهدف المملكة بالمخدرات وإحباطها بالتنسيق والتعاون مع الجهات النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة؛ وبناء على ما توفر من معلومات مشتركة مع الجهة المختصة في مصر عن قيام شبكة إجرامية بالتخطيط لتهريب هذه الكمية إلى المملكة “.