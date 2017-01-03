إيقاف زواج طفلة عمرها 8 سنوات في السعودية.. وشقيقتها تزوجت في نفس العمر

المصدر: الرياض - إرم نيوز

أدت واقعة قيام رجل سعودي بتزويج ابنته (8 سنوات) من ثلاثيني دون مراعاة صغر سنها، إلى تحرّك مسؤولين على خط مساندة الطفل التابع لبرنامج الأمان الأسري لإيقاف هذا الزواج، بعد بلاغ من أحد أقارب الطفلة.

وذكرت مصادر، بحسب صحيفة “مكة”، أن الأب أراد تزويج طفلته رغبة منه في الاستيلاء على مهرها، مؤكدة أن نفس الأب زوّج ابنته الأخرى في عام 2015 وكان عمرها 8 سنوات أيضًا من رجل يكبرها بـ50 عامًا، ولكن في ذلك الوقت لم تتلق الجهات المختصة أي بلاغات لإيقاف زواجها.

وأضافت المصادر أنّ خط مساندة الطفل أوقف خلال عام 2016 عديداً من حالات زواج القاصرات، مشيرةً إلى أن الرغبة في الحصول على المال كانت القاسم المشترك بين آباء هؤلاء القُصَّر.

وشهد زواج رجل سبعيني الشهر الماضي من قاصر في تبوك غضبا كبيرا بين السعوديين، الذين طالبوا بتحرك الجهات المختصة لإيقاف هذا الزواج، وشددوا على ضرورة إحداث قوانين تمنع تزويج القاصرات والأطفال.