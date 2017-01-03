وزير البترول السعودي السابق “النعيمي” يكشف عن القصة الغريبة لاستيراد “رمال” من أمريكا

المصدر: الرياض - إرم نيوز

روى وزير البترول السابق، علي النعيمي، في مذكراته القصة الغريبة لصفقة أبرمتها “أرامكو” في وقت سابق، قضت باستيراد رمال من الولايات الأمريكية بتكلفة عالية، قبل أن يوجه بإيقاف الصفقة.

وذكر النعيمي في مذكراته “من البادية إلى عالم النفط” القصة التي حدثت بعد توليه منصب إدارة شركة “أرامكو”، حيث كتب: “وقعت عيناي على فاتورة غريبة لم أصدق محتواها بادئ الأمر، كانت فاتورة استيراد شحنة رمال من ولاية وايومينغ بأمريكا، أصابني الذهول من هذه الفاتورة المكلفة، فكيف نستورد الرمال ونحن المحاطون بالرمال من كل جانب؟”.

وقال، بحسب ما أورده موقع “أخبار 24″، إنه سأل المدير العام الأمريكي، المسؤول عن المشروع، عن سبب الصفقة، فعلل الأمر بأن رمال “وايومينغ” لها خصائص معينة تجعلها مثالية للاستخدام، مضيفا أن الشركة كانت تستورد هذه الرمال منذ سنوات.

وبيّن النعيمي أنه أوقف الصفقة الغريبة وطلب من الشركة التي تعج بعلماء الجيولوجيا أن تبحث عن رمال مناسبة في المملكة، مؤكدا أنه فور بدء البحث عثروا على رمال في السعودية تحقق المواصفات المطلوبة.